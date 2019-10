La Universal ha diffuso in rete il primo trailer di, horror con protagonisti Terminator: Destino Oscuro ) e(It, Stranger Things),

Diretto da Floria Sigismondi (The Runaways, The Handmaid’s Tale) il film segue la storia di Kate (Davis), baby sitter incaricata di prendersi cura dei due orfani Flora e Miles. Tuttavia la donna scopre ben presto che i due ragazzini nascondono degli oscuri segreti.

Del cast fanno parte anche Brooklynn Prince (The Florida Project) e Joely Richardson (Red Sparrow).

Il film arriverà ufficialmente nelle sale americane il 24 gennaio. Potete vedere il trailer di The Turning nella parte superiore della pagina.

Abbiamo visto di recente il giovane Finn Wolfhard in It – Capitolo Due (dal 5 settembre nei nostri cinema) e nella terza stagione di Stranger Things arrivata su Netflix. Invece prossimamente vedremo Mackenzie Davis al fianco di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger in Terminator: Destino Oscuro, dal 31 dicembre nelle nostre sale.

