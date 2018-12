Sono ore molto calde per il Governo dialla vigilia del voto presso lain merito all’accordo sulla Brexit. Accordo che, stando alla sentenza storica della Corte di Giustizia dell’Unione Europea , potrebbe essere revocato in maniera unilaterale dall’Inghilterra in caso di ripensamento e/o nuovo referendum in materia.

E dal N°10 di Downing Street c’è stato il leak di un video in cui la premier britannica è intenta a riflettere sulla Brexit in un modo molto simile a quello di Gollum quando si trova a chiacchierare e ponderare fra sé e… l’altro sé circa il da farsi con gli Hobbit.

Il filmato arriva da una nuova pagina, sagacemente intitolata WE WANTS IT, dietro alla quale c’è l’attore e regista inglese Andy Serkis che, nel filmato, interpreta una Theresa May più lacerata di Smeagol.