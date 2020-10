Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Pubblicità

, ovvero l’iconico Pennywise della miniserie televisiva di IT, è stato scelto come voce narrante di uno spot del canale televisivo americano Paramount Network in cui viene illustrata la rassegna di Halloween “Killer Classics”.

Tra i titoli che verranno proposti questo ottobre sul canale troviamo Il Cavaliere Oscuro, IT, Rocky Horror Picture Show, La Famiglia Addams, Twilight, Star Trek: Beyond, Arrival e molti altri titoli.

Potete ammirare il video nella parte superiore della pagina.

LEGGI ANCHE – IT: ecco il trailer onesto della miniserie del 1990 con Tim Curry

Qua sotto trovate la sinossi della miniserie di IT con Tim Curry:

La tua paura di sempre prende forma sullo schermo… Forse è un mostro dalle orribili zanne o qualcosa di sinistro in agguato nel seminterrato, quale che sia la peggiore delle tue paure, nessuna sfugge al maestro dell’horror Stephen King. Tratto dal suo best seller, la miniserie IT ci costringe ad intraprendere un viaggio attraverso le nostre paure più profonde. Tra gli interpreti: Harry Anderson, Annette O’Toole, John Ritter e Richard Thomas. Una forza malefica si aggira in una piccola cittadina del New England assumendo le sembianze di un clown… Terrorizza i giovani spingendoli verso un destino fatale, fino a quando alcuni astuti ragazzini decidono di reagire. Ma il male riappare a 30 anni di distanza, ancora più malvagio e letale. Sarà necessario unire nuovamente le forze per combatterlo.

Cosa ne pensate del video? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ParamountNetwork