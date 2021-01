Nonostante la crisi del settore, la Disney continua a tenere desta l’attenzione sui suoi parchi a tema e sulle nuove aree tematiche in arrivo, fra le quali l’dove, fra i protagonisti, troveremo anchecol suo

E dall’account ufficiale dei parchi Disney ospitato su YouTube arriva un nuovo, interessante video dalla ride WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, che ci mostra Tom Holland nei panni di Peter Parker nel backstage. Potete ammirare il video nella parte superiore di questa pagina.

A inizio gennaio, attraverso la newsletter ufficiale della D23, la Disney ha confermato l’apertura dell’Avengers Campus nel 2021 presso Disney California Adventure ad Anaheim (California). Va detto che anche l’anno scorso, quando la pandemia di nuovo Coronavirus stava scoppiando, la major aveva confermato l’apertura dell’area per l’estate del 2020, scadenza che poi, naturalmente, non è stata rispettata per ovvie ragioni.

È probabile che l’avvio della nuova area avverrà nella seconda parte dell’anno, quando il parco avrà riaperto i battenti (si spera) già da un po’ e il pubblico avrà riacquistato maggiore confidenza nel visitarlo (nel mentre, in Europa, la chiusura di Disneyland Paris è appena stata prolungata).

Ricordiamo che l’Avengers Campus è stato considerato dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. L’area di circa 25mila metri quadri è sostanzialmente completa, e ai primi di dicembre è stato aperto uno degli ingressi (senza ovviamente che fosse possibile l’accesso). Nella prima fase di apertura, l’Avengers Campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari meet and greet con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers.

L’Avengers Campus è in costruzione anche a Disneyland Paris, dove verrà inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel.

Tom Holland è attualmente impegnato nelle riprese di Spider-Man 3.