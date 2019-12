Durante un’ospitata da Jimmy Kimmel, Tom Holland ha raccontato alcuni retroscena sulla rinomata telefonata con Bob Iger per “salvare” Spider-Man e impedire così l’addio all’Universo cinematografico Marvel.

L’attore ha innanzitutto specificato che il merito della “tregua” non è stato interamente suo:

Non proprio, non è stato interamente merito mio. Ho salvato Spider-Man! No, non l’ho fatto.

Tutto è iniziato al D23, un evento che l’attore ha vissuto molto male essendosi svolto poco dopo l’annuncio del divorzio:

Kimmel ha poi chiesto se davvero è stato escluso dalle foto di gruppo e Holland ha confermato: “Sì, è stato orribile. Non è stata una bella giornata”.

La mossa successiva per l’attore è stata chiedere il contatto di Bob Iger:

Chiesi l’email di Bob perché volevo ringraziarlo per i 5 splendidi anni vissuti: “Grazie per avermi cambiato la vita, spero di poter lavorare di nuovo con te in futuro”. Mandai l’email e lui rispose velocemente per dirmi: “Vorrei farti un colpo di telefono, quando sei libero?”. Non puoi dare appuntamento a Bob Iger, così risposi: “Quando vuoi”.

Così passano 2 o 3 giorni, io e la mia famiglia andiamo in un pub locale per partecipare a una serata giochi. Siamo nel bel mezzo del quiz, dopo 3 pinte, senza troppo cibo in canna, quando ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto. A un tratto penso: “È Bob Iger e io sono ubriaco”. Mio padre dice: “Rispondi, ce la puoi fare”. Così rispondo e dico: “ciao Bob”.

[…]

Alla fine l’ho ringraziato per la grande occasione e lui mi ha detto: “c’è la possibilità di risolvere le cose”. Così ci sono state telefonate continue con Tom Rothman, che è stata una pedina fondamentale. Per me è stato interessante vedere questi due capi chiedere il mio parere mentre io pensavo: “Che ne so, sono solo un attore”.