In esclusiva per SYFY Wire è approdato in rete il primo trailer ufficiale di, settimo capitolo del noto franchise comedy-horror che arriverà direttamente in home video nel mercato degli Stati Uniti dal 20 ottobre (in Dvd, Blu-ray e copia digitale).

Nel cast del lungometraggio troviamo Michael Gross (che torna nei panni di Burt Gummer), Jon Heder (Napoleon Dynamite), Jackie Cruz (Orange Is the New Black), Richard Brake e l’attrice britannica Caroline Langrishe. Alla regia troviamo invece Don Michael Paul, già regista di due film del franchise (Bloodlines).

Potete vedere il trailer del lungometraggio nella parte superiore della pagina.

Tremors: Shrieker Island farà il suo debutto il 20 ottobre in Dvd, Blu-ray e Digitale grazie alla Universal Home Entertainment.

FONTE: SYFY Wire