In occasione dello scorso Trieste Science+Fiction Festival abbiamo avuto l’opportunità di incontrare, presidente di giuria del concorso.

Nato nel Regno Unito, Richard K. Morgan ha scritto romanzi come The Dark Defiles, The Cold Commands (Esclusi), The Steel Remains (Sopravvissuti), Black Man, Woken Furies (Il ritorno delle furie), Market Forces (Business), Broken Angels (Angeli spezzati), e Altered Carbon, vincitore del Philip K. Dick Award nel 2003 e tradotto in serie televisiva da Skydance Media e Laeta Kalogridis per Netflix (la seconda stagione è attualmente in lavorazione).

Inoltre ha scritto le due breve serie di fumetti dei primi anni 2000 che hanno come protagonista Vedova Nera, inoltre ha lavorato a videogiochi come Crysis 2 e Syndicate.

Potete vedere la nostra intervista con lui qui sopra!