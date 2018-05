Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il 31 maggio approderà nelle nostre sale, il film di Greg Berlanti con Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Miles Heizer, Logan Miller, Jennifer Garner e Josh Duhamel.

Nell’attesa la 20th Century Fox ha diffuso in rete due nuove interviste sottotitolate in italiano a Nick Robinson e Jennifer Garner.

Potete vedere un vide nella parte superiore della pagina ed uno qui di seguito:

Questa la sinossi:

Tutti meritano una grande storia. Ma per Simon, è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia).