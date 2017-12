Come forse già saprete, nei giorni scorsi siamo stati invitati a Londra per partecipare al junket europeo di, l’ottavo film discritto e diretto da

Al nostro rientro in Italia abbiamo trovato ad attenderci una piccola scatola nera decisamente in tema col film da ieri nei cinema dello stivale: lo Star Wars Special Cinema Box di Tribe Tech e Hasbro.

Si tratta di un kit pensato per tutti gli appassionati della Saga, acquistabile in esclusiva Amazon.it. Il set di accessori, realizzato per celebrare l’uscita del nuovo episodio “Star Wars – Gli Ultimi Jedi”, contiene: 2 biglietti cinema per la visione del film presso una sala a scelta in Italia, 1 action figure di Han Solo (Hasbro), 1 caricabatteria da auto di BB-8 (Tribe), 1 auricolari stereo in-ear con controllo del volume e microfono di BB-8 (Tribe), 1 cavo USB/Micro USB di BB-8 per il trasferimento dati e la ricarica, compatibile con tutti i dispositivi Android (Tribe). Questo set è un’edizione limitata in occasione dell’uscita del nuovo film. Tutti i prodotti sono certificati e originali a marchio Star Wars.

Nella parte superiore di questa pagina potete trovare il nostro unboxing realizzato tramite una live su Facebook a seguire tutti i dettagli dei prodotti presenti..

Voucher per visione “Star Wars – Gli ultimi Jedi” in 2D

Presenta il voucher alla cassa di uno dei cinema della rete Stardust e ottieni un ingresso in omaggio per la visione di Star Wars – Gli ultimi Jedi in 2D, durante tutto il periodo di programmazione del film nelle sale convenzionate.

Puoi trovare il dettaglio dei cinema aderenti e il regolamento completo relativo all’utilizzo dei buoni su www.stardust.it

Hasbro – Star Wars Action Figure Han Solo

Ricrea le emozionanti vicende di Star Wars grazie a questa iconica action figure raffigurante Han Solo. L’action figure, alta circa 10 cm, appartiene alla linea Hasbro Star Wars Black Series. Questa linea, pensata per gli estimatori di Star Wars di tutte le età, è caratterizzata da grande accuratezza nei particolari.

Tribe – Star Wars Caricabatteria da auto BB-8

Il caricabatteria da auto (output 2.4 A) ha un piccolo ingombro ma grande personalità… proprio come l’amatissimo BB-8! La finitura lucida e i particolari grafici richiamano i dettagli iconici del piccolo droide di Star Wars, che ha fatto il suo esordio nell’Episodio VII della saga. Dotato di una porta USB sulla superficie superiore, il caricabatteria ha una forma compatta estremamente ridotta ed è facile da impugnare. È perfettamente abbinabile al cavo USB.

Caricabatteria da auto (output 2.4 A) per ricaricare rapidamente i dispositivi. 1 presa USB sulla superficie superiore per inserire il cavo USB di ricarica.

Dimensioni estremamente ridotte, forma compatta ed ergonomica, facile da impugnare.

Adatto a ricaricare ogni tipo di dispositivo (i.e. smartphone, tablet, lettore MP3, fotocamera).

Dettagli grafici che richiamano i caratteri distintivi del drone più amato di tutta la galassia.

Sistemi di protezione: Sovra voltaggio, sovraccarico, protezione contro corto circuito

Dimensioni (mm): 20.6 × 54 × 13.6

Tribe – Star Wars Auricolari BB-8

Gli auricolari stereo sono ideali per tutti coloro che, oltre ad essere fan di Star Wars, sono anche appassionati di musica. Gli auricolari sono dotati di microfono integrato, regolatore di volume e tasto multifunzione per gestire le telefonate o ascoltare la musica in ogni momento. Il cavo piatto è anti-groviglio e le grafiche sono ispirate al look di BB-8, che è già diventato un idolo delle folle! I cuscinetti sono morbidi e garantiscono una perfetta aderenza anche dopo diverse ore di ascolto.

Auricolari stereo dotati di un piccolo microfono e un regolatore di volume per gestire le telefonate con un semplice tocco.

Provvisti di un tasto multifunzione per attivare diverse funzionalità voce e audio a seconda del modello di telefono o dispositivo collegato.

Morbidi cuscinetti in silicone, ideali da indossare tutto il giorno, per garantire una perfetta aderenza e un efficace isolamento dai rumori esterni.

Dotati di un sistema di protezione dal suono (max 95 dB), affinchè tutti possano utilizzarli (bambini compresi!).

Cavo piatto e anti-groviglio per assicurare il massimo comfort in ogni momento.

Superficie esterna con grafiche che richiamano i dettagli iconici di BB-8 e rendono questo accessorio un must-have per i fan della saga.

Tribe – Star Wars Cavo USB/Micro USB BB-8

Il cavo USB dedicato a BB-8 è l’accessorio ideale per chi è sempre in movimento! Il cavo, dotato di connettore Micro USB, è compatibile con il sistema Android ed è lungo 1.2 m. Permette di trasferire dati e ricaricare ogni tipo di dispositivo. L’avvolgi-cavo è funzionale a mantenere sempre in ordine il cavo quando non viene utilizzato. Tutti i dettagli grafici e cromatici sono ispirati al droide. È perfettamente abbinabile al caricabatteria da auto.

Cavo USB / Micro USB compatibile con sistemi Android.

Il cavo synch&charge permette di collegare il telefono, il tablet o la fotocamera al PC, al caricatore o ad ogni altro dispositivo per la ricarica e il trasferimento dei dati.

Rivestito in plastica morbida, è piacevole al tatto e flessibile. Più lungo dei cavi normali per massimizzare la comodità (lunghezza cavo 1.2 m).

Dotato di un raccogli-cavo in morbida plastica, per mantenere ordinato il cavo quando non viene utilizzato.

Dettagli cromatici e grafici sul raccogli-cavo e sulla superficie degli alloggiamenti dei connettori richiamano il look di BB-8.

