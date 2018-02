Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità di vedere lo spot del Super Bowl diche è stato poi seguito da primo teaser trailer dello spin-off diin uscita a maggio nelle sale.

Uno degli elementi da sempre più discussi, fin dai primi leak non ufficiali di immagini varie ed eventuali, è il design del “nuovo vecchio” Millennium Falcon, l’iconica astronave Corelliana che è da sempre uno dei mezzi più amati dai fan della saga.

Nel capitolo antologico dedicato alle avventure del giovane Han Solo, il Falcon presenta una forma leggermente differente da quella che abbiamo imparato a conoscere grazie alle altre pellicole della saga. Nell’ultima puntata dello Star Wars Show si parla (anche) di questo. Nel player che trovate qua sopra, a partire dai 2’10” comincia un breve segmento con uno sguardo approfondito al mercantile leggero in cui si analizza proprio l’incarnazione che avremo modo di vedere nella pellicola, il cui design è in realtà fortemente influenzato dai concept originali di Ralph McQuarrie, il concept artist e illustratore che ha lavorato alla Trilogia Classica della saga di George Lucas.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.