Nella parte superiore di questa pagina potete vedere il nuovo trailer di, thriller fantascientifico conpresentato allo scorso Festival di Cannes.

Diretto dal regista irlandese Lorcan Finnegan il film segue le vicende di una giovane coppia Gemma (Imogen Poots) e Tom (Jesse Eisenberg) che, nella ricerca della casa dei sogni, si ritrova intrappolata in un labirintico quartiere composto da case tutte identiche tra loro.

E, come potrete vedere da questo nuovo trailer, non si tratta dell’unica cosa inquietante che capita alla coppia.

Il progetto è basato su una sceneggiatura scritta da Garret Shanley e a sua volta basata su un’idea di Lorcan Finnegan e dello stesso Garret Shanley. Brendan McCarthy e John McDonnell hanno prodotto il lungometraggio.

Vivarium arriverà in alcune sale selezionate degli Stati Uniti il 27 marzo.

Recentemente abbiamo visto Jesse Eisenberg in L’Arte della Difesa personale e in Zombieland – Doppio Colpo, sequel, arrivato a ben dieci anni di distanza, dalla release del primo film, intitolato Benvenuti a Zombieland in Italia. Imogen Poots è apparsa invece in Black Christmas, remake del classico horror del 1974 di Bob Clark (Un Natale Rosso Sangue).

Cosa ne pensate di questo nuov, inquietante trailer di Vivarium? Ditecelo nei commenti!