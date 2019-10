di Makoto Shinkai arriverà nei cinema americani nel mese di gennaio 2020.

Nel comunicare la data della release GKIDS ha anche diffuso un nuovo promo sottotitolato che trovate nella parte superiore di questa pagina.

Vi ricordiamo che il film verrà distribuito in Italia il 14, 15 e 16 ottobre grazie a Nexo Digital. A seguire potete trovare il comunicato stampa tramite la quale era stata diffusa l’informazione qualche settimana fa.

Dopo il successo di Your Name. che ha conquistato il botteghino

con oltre 315 milioni di euro incassati

ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA SUL GRANDE SCHERMO

IL FILM GIAPPONESE CON IL PIÙ ALTO INCASSO DEL 2019

WEATHERING WITH YOU DI MAKOTO SHINKAI

Nelle sale italiane solo il 14, 15 e 16 ottobre

Dopo il successo di CITY HUNTER. PRIVATE EYES, la Stagione degli Anime al cinema di Nexo Digital e Dynit prosegue con WEATHERING WITH YOU, la nuova gemma del Maestro Makoto Shinkai, che sarà presentata al Toronto International Film Festival e arriverà nelle sale italiane solo il 14, 15 e 16 ottobre (elenco a breve su www.nexodigital.it).

Il film vede protagonista Hodaka che, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un’abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole…

In Giappone ha incassato oltre 100 milioni di dollari americani, diventando il 10° film giapponese con il maggior incasso di tutti i tempi e il film giapponese con il più alto incasso del 2019. Inoltre, il film è stato selezionato come potenziale candidato del Giappone nella categoria: “miglior film in lingua straniera” per i prossimi Oscar.

Makoto Shinkai è considerato un maestro assoluto dell’animazione giapponese grazie alla sua padronanza delle arti visive e a un’incredibile abilità narrativa. I suoi panorami iper-realistici e le sue atmosfere malinconiche hanno commosso e stregato milioni di fan in tutto il mondo con titoli come Your Name., 5 cm al Secondo, Il Giardino delle Parole, I Bambini che Inseguono Le Stelle e La Voce delle Stelle.

Come per Your name. la colonna sonora di WEATHERING WITH YOU è stata nuovamente affidata al gruppo dei Radwimps.

Grazie allo straordinario successo di pubblico e critica dei film di Makoto Shinkai, la CoMix Wave Inc. è ormai divenuta un punto di riferimento tra le case di produzione del cinema d’animazione asiatico.