La Paramount ha diffuso in rete un red band trailer di, commedia con protagonistaconcepito come remake al femminile del film del 2000 con Mel Gibson What Women Want – Quello che le Donne Vogliono.

Diretto da Adam Shankman (Hairspray), il film segue Ali Davis (Henson), un agente sportivo di successo ma messo sempre da parte dai suoi colleghi maschi. Quando viene esclusa da una possibile e meritata promozione la donna inizia a chiedersi cosa debba fare per avere successo in un mondo dominato dell’uomo… finché non acquisisce la capacità di sentire i pensieri degli uomini. Carica di una nuova energia, Ali cerca quindi di superare con l’astuzia i suoi colleghi per firmare un contratto con una superstar del basket, mettendo anche a dura prova il rapporto con i suoi migliori amici ed anche con il suo potenziale interesse sentimentale (Aldis Hodge).

Del cast fanno parte anche Tracy Morgan, Richard Roundtree, Wendi McLendon-Covey, Josh Brener, Tamala Jones, Phoebe Robinson, Max Greenfield, Jason Jones, Brian Bosworth, Chris Witaske e Erykah Badu.

Il film arriverà nelle sale americane l’11 gennaio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.