Si avvicina di gran carriera l’uscita americana di il film con Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Woody Harrelson sequel della zombie comedy datata 2009 diretta da

La Sony ha diffuso online ben sei nuovi spot TV in lingua originale del film che, in Italia, arriverà il 14 novembre.

Ne potete trovare uno qua sopra, gli altri più in basso.

Qualche giorno fa, il regista del film ha potuto parlare delle novità in arrivo nel lungometraggio e come, insieme agli sceneggiatori Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, abbiano cercato di evitare di percorre strade già battute col primo episodio:

A essere onesti, abbiamo cercato di non ripercorrere lo stesso terreno battuto dal primo. Abbiamo davvero cercato di renderlo fresco e originale senza ripeterci. Voglio dire, c’è ovviamente una certa coerenza tipo la Zombie Kills of the Year ad esempio. Ma non volevamo riproporre le gag dei Twinkies e dei pagliacci. Abbiamo cercato di creare nuovi scenari. E i clown sono molto popolari ora come ora.