Electronic Arts e Lucasfilm Games hanno annunciato di aver unito le forze per realizzare tre nuovi videogiochi ambientati nel mondo di Star Wars: i tre titoli sono in sviluppo presso Respawn Entertainment, responsabile di blockbuster come Apex Legends, Titanfall e ovviamente Star Wars Jedi: Fallen Order . Alla supervisione ci sarà Vince Zampella, fondatore del gruppo.

Il primo è il “prossimo videogioco nella serie action adventure Jedi di Star Wars”, stiamo parlando chiaramente del sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order. Stig Asmussen, che già aveva lavorato a Fallen Order, è game director del titolo.

Il secondo è un FPS diretto da Peter Hirschmann, che ha molta esperienza con il franchise di Star Wars (ha lavorato allo Star Wars: Battlefront originale e a Star Wars: The Force Unleashed).

Il terzo è invece un gioco di strategia sviluppato attraverso una collaborazione con il nuovo studio Bit Reactor, guidato da Greg Foerstch (art director di XCOM2 e XCOM: Enemy Unknown). Respawn sarà alla produzione, mentre Bit Reactor sarà allo sviluppo.

La lavorazione dei tre videogiochi è già iniziata, e Respawn è alla ricerca di nuovi membri per i vari team.

Ricordiamo che EA e Disney hanno siglato nel 2013 un accordo esclusivo per lo sviluppo di nuovi titoli ambientati nell’universo di Star Wars. Finora, EA ha realizzato due nuovi titoli della saga di Star Wars: Battlefront (realizzati da DICE), Star Wars: Squadrons (Motive Studios), Jedi: Fallen Order (Respawn) e gestisce Star Wars: The Old Republic (BioWare).

Ricordiamo inoltre che Lucasfilm Games ha ancora in sviluppo un nuovo titolo di Star Wars sviluppato da Massive Entertainment per Ubisoft; a dicembre è stato poi annunciato Star Wars: Eclipse, in sviluppo presso Quantic Dream. È poi in arrivo Star Wars: Hunters per piattaforme mobile e Nintendo Switch, sviluppato da Zynga.

Fonte: EA