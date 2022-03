Per chi come noi è cresciuto a cavallo tra gli annie gli anni, i due film dedicati aisono opere a dir poco indimenticabili. Opere in grado di farci divertire, emozionare e che, nonostante passino gli anni, non fanno che migliorare (soprattutto la prima pellicola ). Dopo aver giocato con le action figure dei personaggi, aver desiderato uno zaino protonico pere spolpato tutte le passate trasposizioni videoludiche, siamo qui oggi per celebrare un lieto evento.

Grazie a IllFonic, team noto per Arcadegeddon, Dead Alliance ed Evolve, presto potremo vestire di nuovo i panni degli Acchiappafantasmi.

La scorsa settimana abbiamo assistito a un evento a porte chiuse dedicato a Ghostbusters: Spirits Unleashed, nuovo titolo multigiocatore in arrivo, probabilmente, entro la fine dell’anno. Un titolo che, ricalcando le orme di alcune produzioni del passato di IllFonic, sembra essere un vero must have per i fan dei film di Ivan Reitman.

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI ACCHIAPPAFANTASMI

Come potete vedere nel trailer qui sopra, Ghostbusters: Spirits Unleashed è un FPS asimmetrico che ci vede nei panni di un novello acchiappafantasmi. Attraverso varie location dovremo quindi utilizzare tutti i gadget a nostra disposizione per scovare e catturare lo spettro in questione, collaborando con i nostri amici o con l’intelligenza artificiale.

La prima cosa ad attirare la nostra attenzione è la grande dedizione posta dai dev nella struttura delle varie partite. Spirits Unleashed potrà essere interamente giocato online, ma non solo. Con quattro amici si potrà cacciare fantasmi guidati dall’IA, oppure potremo indossare i gelatinosi panni del fantasma per scontrarci contro l’intelligenza artificiale, trattando il titolo come fosse un prodotto single player. Nel caso si decida per una squadra mista, i posti vuoti saranno comunque lasciati all’IA. Insomma: questa nuova avventura può essere affrontata nel modo che più si preferisce. Un pregio assolutamente non indifferente.

SCEGLI DA CHE PARTE STARE

Come abbiamo già rapidamente riportato, Ghostbusters: Spirits Unleashed permette di vestire i panni sia del predatore che della preda. Nel caso si decida di utilizzare gli Acchiappafantasmi, lo scopo sarà quello di catturare i mostri utilizzando una vasta gamma di oggetti, il tutto mentre tenteremo di aiutare i civili in preda al panico. Una volta preso il controllo del fantasma, il gioco si sposta in terza persona e ci permetterà di nasconderci tra l’ambiente, spaventare i malcapitati passanti e possedere qualsiasi elemento dello scenario.

Questo interessante mix di situazioni darà vita a partite dalla ridotta durata di 7-10 minuti, cercando di mantenerci incollati al pad attraverso missioni sempre diverse. Procedere nell’avventura ci permetterà di ottenere nuovi elementi cosmetici per personalizzare spettri e Ghostbusters, in un continuo crescendo di sfide e fan service. Inutile dire, infatti, che torneranno anche vecchi volti (e voci) provenienti dai principali film del franchise. Nel trailer abbiamo visto Ray (Dan Aykroyd) e Winston (Ernie Hudson), ma speriamo di incontrare anche gli altri membri del team originale.

Al momento le informazioni su Ghostbusters: Spirits Unleashed terminano qui, ma rimanete sintonizzati su BadTaste.it per non perdervi nessuna notizia riguardante questa affascinante produzione. Quanto visto ci ha sinceramente emozionato e non vediamo l’ora di poter cominciare a fare quello che, per noi, è il lavoro che sogniamo di fare da una vita. Voi che cosa ne pensate? Fateci sapere da quanto tempo aspettate di incrociare i flussi con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le nostre pagine social. E ricordatevi: siamo pronti a credere in voi!