Skydance ha pubblicato un nuovo trailer per la storia di 1943: Rise of the Hydra, annunciandone anche l’uscita per il 2025.

Il nuovo trailer, che potete vedere qui sopra, mostra una storia originale ambientata nella Seconda Guerra Mondiale con quattro eroi giocabili in diversi punti del gioco.

Nel caos della guerra, i mondi si scontrano. Capitan America e Azzuri, la Pantera Nera degli anni ’40, devono superare le loro differenze e formare un’alleanza difficile per affrontare il loro nemico comune. Combattendo al fianco di Gabriel Jones degli Howling Commandos e Nanali, una spia wakandana incastrata nella Parigi occupata, devono unire le forze per fermare un sinistro complotto che minaccia di trasformare il caos della Seconda Guerra Mondiale nell’ascesa definitiva dell’Hydra.

Il nuovo trailer della storia è stato rivelato al keynote State of Unreal di Epic Games, presentando le ultime funzionalità dell’Unreal Engine 5.4 di Epic.

