Lo State of Play di ieri sera si è concluso con un nuovo trailer di Final Fantasy VII Rebirth, che ne ha annunciato la data d’uscita.

L’attesissima storia del remake di Final Fantasy VII, acclamato dalla critica, uscirà il 29 febbraio 2024 per console PlayStation®5 (PS5™).

Il viaggio sconosciuto continua… Dopo essere fuggiti da Midgar, la distopica città, Cloud e i suoi amici si imbarcano in un viaggio attraverso il pianeta. Nuove avventure ti attendono in un vivace e vasto mondo. Sfreccia per le pianure erbose in sella a un Chocobo ed esplora ambienti sterminati. I giocatori che vogliono vivere il remake di Final Fantasy VII possono effettuare il pre-ordine per il Twin Pack, che include Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione graficamente migliorata e ampliata di Final Fantasy VII Remake.

Del titolo è disponibile anche una limited edition, già preordinabile sul sito Square Enix, che potete ammirare qui sotto:

FINAL FANTASY VII REBIRTH DELUXE EDITION

FINAL FANTASY VII REBIRTH STATIC ARTS – SEPHIROTH

Statuetta di circa 48cm / 19inch che raffigura, con dovizia di particolari, l’iconico personaggio Sephiroth. L’ala può essere rimossa. Materia di invocazione: Trio moguri (DLC)

Materia di invocazione che permette di invocare il “Trio moguri” nel gioco. Materia di invocazione: Giara magica (DLC)

Materia di invocazione che permette di invocare la “Giara magica” nel gioco. Accessorio: Collana restitutiva (DLC)

Una collana che ripristina parte dei PV quando viene sconfitto un nemico. Protezione: Bracciale orchidea (DLC)

Un braccialetto che infonde coraggio nell’esplorare un mondo in continua espansione. Protezione: Bracciale di Midgar MK-II (DLC)

Un bracciale indossato dai viaggiatori che lasciano Midgar.

Fonte: YouTube