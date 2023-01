Attraverso la pubblicazione di un nuovo video sul canale ufficiale ospitato su YouTube , è stato svelato che saràa fornire la voce al “preside meno popolare” di Hogwarts Phineas Nigellus Black in

Potete ammirare il filmato promozionale nella parte superiore di questa pagina!

Hogwarts Legacy è disponibile per il pre-order su PlayStation®5 e PlayStation®4 tramite PlayStation Store, Xbox Series X|S e Xbox One dal Microsoft Store e PC su Steam ed Epic Games Store. La data del pre-order della versione per Nintendo Switch sarà svelata presto. Per ulteriori informazioni su come prenotare Hogwarts Legacy, visita: www.hogwartslegacy.com

Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d’azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano il loro quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni. Il lancio mondiale di Hogwarts Legacy per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC è previsto per il 10 febbraio 2023. La data di uscita per il Nintendo Switch sarà confermata più avanti.

