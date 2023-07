Durante il panel del San Diego Comic-Con 2023, “Symbiotic Relationships” dedicato a Marvel’s Spider-Man 2, Insomniac Games ha presentato il nuovo Story Trailer del gioco.

Il trailer che potete vedere qui sopra, mostra il debutto di Venom. Come annunciato dalla software house, l’iconico villain di Peter Parker avrà un ruolo centrale nella storia, svelando che il tema principale sarà “l’oscurità che prende il sopravvento”.

Per il gioco sarà disponibile anche una versione speciale di PlayStation 5, e un Dualsense esclusivo. Le plate esterne e il dualsense saranno acquistabili anche separatamente da chi possiede già la console. Di seguito la descrizione ufficiale, così come riportata dal blog PlayStation:

La copertina di PS5 mostra i viticci del simbionte che si avvicinano aggressivamente all’icona dell’Uomo Ragno, minacciando di consumare l’ultimo pezzetto di rosso rimasto che risplende luminoso. Il simbionte si è completamente legato al retro della console PS5 con l’iconica forma bianca dell’Uomo Ragno dell’Advanced Suit di Insomniac in bella mostra. Sul controller wireless DualSense, è possibile vedere una porzione più ampia del controller occupata dal design del simbionte.

Il Senior Art Director Jacinda Chew, ha condiviso i suoi pensieri dietro l’ispirazione del design:

“Il design è stato ispirato dal simbionte del gioco che si sta impossessando della console e del controller, ma si può ancora vedere un po’ di rosso sotto i viticci. Questo rappresenta i vari modi in cui i giocatori sperimenteranno la presa di controllo del simbionte in Marvel’s Spider-Man 2. È un continuo spingere e tirare per il dominio, che sia interno o esterno, e il risultato non è certo”

Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile in tutto il mondo dal 20 ottobre 2023, in esclusiva per PlayStation 5.

