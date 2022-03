BANDAI NAMCO Europe ha annunciato oggi ONE PIECE ODYSSEY, un nuovo RPG a turni ambientato nell’universo di ONE PIECE, con una storia originale e nuovi personaggi sviluppati sotto la guida del creatore della serie Eiichiro Oda. Svelato durante uno speciale livestream di ONE PIECE, il gioco arriva durante i festeggiamenti per il 25esimo anniversario del manga e assicura un nuovo capitolo con solide radici nel canone. Il gioco ha tutto l’umorismo e la chimica dell’anime grazie al coinvolgimento di Oda e al cast originale giapponese per il VO. ONE PIECE ODYSSEY è sviluppato da ILCA Inc. ed è previsto per il 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. ONE PIECE ODYSSEY è un nuovo RPG che porta i giocatori nel fantastico mondo di ONE PIECE. Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta. L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente! Adio, il personaggio originale del gioco, e i mostri che abitano il mondo di gioco sono stati disegnati con la cooperazione di Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE.

In occasione della diretta streaming per celebrare il 25esimo anniversario di One Piece è stato presentato un nuovo gioco dedicato a Luffy e compagni,. Sarà sviluppato da ILCA, ed è previsto per quest’anno. Di seguito i dettagli ufficiali così come riportati nel comunicato Stampa:

Di seguito invece un video messaggio del producer di gioco, Katsuaki Tsuzuki

