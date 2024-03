È iniziata la collaborazione tra Overwatch 2 e Cowboy Bebop, con ben cinque costumi leggendari dedicati al famoso anime.

Dal 12 marzo fino al 25 marzo, all’interno di Overwatch 2 potrete anche affrontare le sfide di gioco per rispondere alla chiamata del cacciatore di taglie e conquistare ricompense cosmetiche incredibili dedicate proprio a Cowboy Bebop.

Ottieni quattro nuovissimi modelli leggendari che celebrano l’amata serie anime Cowboy Bebop e che includono: Cassidy Spike, Ashe Faye, Sombra Ed e Mauga Jet. Ogni pacchetto include un modello leggendario assieme a oggetti cosmetici aggiuntivi, tra cui cartoline, battute audio, pose vittoriose, emote e molto altro. Se desideri ottenere l’intero bottino, allora scegli il Mega Pacchetto Cowboy Bebop per ottenerli tutti e quattro!

La squadra di cacciatori di taglie di Cowboy Bebop non è al completo senza Ein: l’adorabile e intelligente corgi è sempre al fianco della squadra in ogni caccia alle taglie. Entra in azione con il modello leggendario Wrecking Ball Ein, che potrai ottenere accedendo e giocando le nuove sfide evento! Gioca bene le tue carte e potrai ottenere un sacco di nuovi oggetti cosmetici e ben 35.000 PE del Pass Battaglia. Completa 12 sfide dell’evento per fare cane-stro e sbloccare il modello leggendario Wrecking Ball Ein.

Fonte: Comunicato Stampa