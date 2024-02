La stagione 8 di Overwatch 2 si è conclusa da poche ore e, come al solito, siamo pronti a riassumervi cosa vi siete persi negli scorsi due mesi tra il nuovo eroe tank e i controversi eventi invernali.

Mentre la stagione 8 ha già iniziato a far storcere qualche naso, ripercorriamo tappa per tappa cosa è successo negli ultimi due mesi.

Mauga: il tank gradasso

Dopo ben due nuovi eroi di Supporto, era anche ora che venisse introdotto un nuovo eroe Tank. Mauga è grosso, imponente e dotato di ben due pistole a catena con cui riempire di proiettili gli avversari. Può travolgere gli avversari e piombare su di loro con Sovrastazione, rinforzare la sua squadra con Sovraccarico Cardiaco e persino costringere i nemici a lottare in corpo a corpo con la sua potentissima Ultra, Lotta in Gabbia. La capacità più utile, però, è che questi proiettili scottano l’avversario, e con questo malus, Mauga infligge ancora più danni. Come spesso accade con gli eroi nuovi, Blizzard ha già indebolito il colosso, evitando di avere un altro mostro ammazza squadre a piede libero dopo poco più di tre settimane.

La stagione della Caccia: Battaglia delle Bestie

La stagione 8 di Overwatch 2 è stata incentrata sul tema dei Cacciatori di Bestie. Il primo evento era una nuova modalità arcade, che ci auguriamo possa tornare in futuro. Stiamo parlando di una divertente modalità di gioco PvPvA 4v4 chiamata “Battaglia delle Bestie”. Durante uno scontro tra Grandi Bestie, bisognava proteggere la propria Orisa gigante mentre con i compagni si cercava di abbattere quella nemica. Una modalità ideale per scoprire Mauga (unico Tank disponibile) e che si è rivelato l’evento più divertente di questa ottava stagione.

Magico Inverno: pro e contro

È stato poi il turno di Magico Inverno, che ci ha accompagnato fino a metà gennaio. Ogni partita (in qualsiasi modalità) andava a riempire un contatore che elargiva biglietti speciali, con cui riscattare ricompense come costumi, avatar e graffiti. Tra le modalità evento presenti, da segnalare il ritorno delle tanto amate “Mei: Operazione Palle di Neve” e “Caccia allo Yeti”, aggiornate con nuove sfide e ricompense anche per coloro che le avevano affrontate nel 2022.

Il problema principale però, è dovuto al quantitativo di biglietti disponibili anche completando tutte le sfide (e investendo 30 monete per ottenerne di extra). A meno che non si comprasse un bundle specifico dedicato a Tracer, era impossibile ottenere tutte le ricompense di Magico Inverno, impedendo ai giocatori di mettere le mani su tutte le skin disponibili. L’ho trovata un’operazione un po’ da Scrooge, per rimanere in tema natalizio.

Maestria degli Eroi: se sai giocare sali

Torna anche “Maestria degli Eroi”, la modalità per giocatore singolo introdotta nella Stagione 6 che consente di mettere alla prova le vostre abilità con gli eroi singoli in percorsi personalizzati.

Gli eroi protagonisti di questa stagione sono stati Echo, Genji, Mei, D.VA e Lùcio, ma non preoccupatevi, se iniziaste a giocare oggi, potrete affrontare anche le vecchie missioni. Nonostante Blizzard abbia più volte detto di aver ascoltato i feedback, ancora non è presente una guida all’utilizzo dell’eroe, lasciando il giocatore in balia di se stesso e con un timer sempre più opprimente.

Veniamo quindi alla parte più debole di questa stagione 8. Per tutta la seconda metà di gennaio non ci sono stati eventi, forse a causa dei numerosi licenziamenti di inizio anno. Per me che non gioco competitivo, l’assenza di nuove modalità si è riflessa in un interesse più basso verso il gioco, tant’è che ho saltato molte delle sfide giornaliere e non sono riuscito a completare il battle pass per una manciata di livelli. Spero che questa spiacevole situazione non si ripeta con le prossime stagioni.

Anno del drago: il ritorno di Marachelle e Magie

Infine, sono iniziate le celebrazioni per il capodanno cinese. Con nuove e vecchie Skin, Overwatch 2 si è dipinto di rosso, e sta tutt’ora celebrando l’Anno del Drago (fino al 17 febbraio). È tornata anche “Marachelle e Magie”, la prop hunt con protagonisti Genji e Kiriko. Una nuova mappa, molto più vasta in cui nascondersi, e un nuovo vantaggio per Kiriko: ora quando i giocatori che impersonano Genji attaccano inutilmente (senza ausilio delle mosse speciali) subiscono danno. Il tutto si è tradotto in sfide divertenti all’ultimo nascondiglio, sebbene sia ancora possibile rompere le regole incastrandosi nei muri o in altri modelli poligonali.

Overwatch 2: la stagione 8 è finita, e ora?

La stagione 9 di Overwatch 2 è iniziata martedì, e ha portato già alcune succulenti novità. Oltre il rinnovo della modalità competitiva, che ha azzerato ogni progresso e aggiunto un nuovo grado alle partite classificate, è stata introdotta anche una nuova modalità a squadre: “Crisi Cosmica”. Qui, ci verrà richiesto di completare degli obiettivi tenendo d’occhio anche i nostri compagni di squadra, perché tra loro si nasconde un traditore pronto a farci fallire.

Ovviamente, ci ritroveremo qui sulle pagine di BadTaste anche alla fine della prossima stagione per tirare le somme proprio come oggi, sperando di non rimanerne delusi.