Spoiler

Doctor Strange ha enormi poteri cerebrali che gli consentono di gestire il tempo. Alla fine di Thor: The Dark World vediamo Loki sul trono. Cosa è successo a Odino? Magari Doctor Strange dovrà intervenire in qualche modo proprio su quest’enigma…

Prima della cerimonia di premiazione dei Golden Globe , durante la quale è stato premiato per l’interpretazione inha avuto modo di accennare a un possibile dettaglio circa il coinvolgimento di Stephen Strange nelle vicende di, diretto da Taika Waititi:

Chiaramente, Hiddleston non ha potuto dichiarare molto circa la trama e gli eventi del film di Waititi, ma ora sappiamo che, probabilmente, il coinvolgimento di Stephen Strange avrà proprio a che fare con il finale a sorpresa di Thor: The Dark World, nel quale abbiamo visto Loki camuffato da Odino sul trono di Asgard.

Qui di seguito le parole dell’attore, sul red carpet prima della cerimonia:

new #GoldenGlobe winner 💫Tom Hiddleston 💫 drops hints about Doctor Strange’s role in Thor: Ragnarok pic.twitter.com/kZFfxMxxxl — MTV News (@MTVNews) 9 gennaio 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Fonte: CBM