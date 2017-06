Spider-Man: Homecoming, nuovi dettagli sul sequel e sugli spin-off sui quali è al lavoro la Sony!

È grazie a uno speciale pubblicato su The Hollywood Reporter che scopriamo ulteriori dettagli sugli spin-off di Spider-Man ai quali sta lavorando la Sony, e che secondo Amy Pascal saranno in qualche modo “legati” a Spider-Man: Homecoming nonostante questo esista nell’Universo Cinematografico Marvel. Il sito svela che il villain del film di Venom, diretto da Ruben Fleisher e con protagonista Tom Hardy in uscita il 5 ottobre 2018, sarà Carnage. Inoltre la major sta sviluppando idee per spin-off incentrati su Kraven e Mysterio, altri due nemici storici dell’Uomo Ragno, ed è confermato che vorrebbe coinvolgere Tom Holland nei vari film (nonostante sia contrattualmente obbligato a comparire solo in due sequel di Homecoming. E a proposito del primo sequel di Spider-Man: Homecoming, la Sony intende includere nuovamente un personaggio dei Marvel Studios da affiancare a Spidey, proprio come Iron Man nel film in uscita a luglio. E ancora da decidere di che personaggio si tratterà. Vi ricordiamo che il sequel di Homecoming ha già una data di uscita fissata: il 5 giugno 2019. Vi terremo aggiornati!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.