Spider-Man: Homecoming, Avvoltoio, Spidey e Iron Man in tre character poster

Grazie a Impawards possiamo dare uno sguardo a tre nuovi character poster di, l’atteso film dedicato all’Uomo Ragno.

I poster, che potete vedere qui sotto, sono dedicati a Spidey (Tom Holland), Avvoltoio (Michael Keaton) e Iron Man (Robert Downey Jr.):

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.