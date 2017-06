Spider-Man: Homecoming, Kevin Feige parla della libertà creativa avuta dai Marvel Studios

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il nuovo film dedicato aè, come noto, frutto della collaborazione fra lae i

Ma la domanda che in molti si sono posti è “Quanta libertà ha avuto la casa delle idee nella progettazione della pellicola?”.

Stando a quanto rivelato da Kevin Feige all’Hollywood Reporter, molta.

Si può davvero riassumere tutto con me che, nell’ufficio di Amy Pascal dico la mia su quello che penso sia meglio per il personaggio. Sony ha i diritti e nulla cambierà in tal senso. Sony paga il film, Sony distribuisce il film e lo vende. Lasciate a noi il compito di fare il film e di incorporarlo nel nostro universo. E all’improvviso tutto si è trasformato dalla terza incarnazione di un personaggio in un vero e proprio primo film. È la prima volta che Spider-Man interagisce col mondo cui appartiene.