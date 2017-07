Spider-Man Homecoming: ecco Peter Parker, Happy Hogan e Tony Stark nell’anteprima dei quattro minuti iniziali!

Manca poco all’arrivo dinei cinema.

Il cinecomic dei Marvel Studios e della Sony sarà nei cinema a partire da dopodomani, ma intanto, qua sotto, potete vedere i primi quattro minuti della pellicola.

Sono quelli che, sostanzialmente, vanno a collegare il film con i fatti visti in Captain America: Civil War.

Trovate l’estratto qua sotto:

Ecco anche un nuovo promo:

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.