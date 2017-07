Spider-Man: Homecoming, il regista sul perché Peter non abbia il senso di ragno

In un’intervista con CinemaBlend , Jon Watts ha spiegato perché Peter Parker (Tom Holland) non avrà il senso di ragno in, dal 6 luglio al cinema.

“Nei film precedenti l’abbiamo visto fin troppe volte” ha dichiarato il regista, “perciò non abbiamo evidenziato la cosa tanto quanto è stato fatto con i precedenti film“.

Le cose – ha poi ammesso – potrebbero cambiare con i film successivi:

C’è da dire che sarebbe un aspetto molto interessante da esplorare.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.