Ingli eroi dell'Universo Cinematografico Marvel si scontreranno con Thanos in quella che dovrebbe essere la più epica delle loro imprese sul grande schermo.

Già da tempo varie speculazioni sul film prendono in considerazione la possibilità che non tutti gli eroi protagonisti riescano a sopravvivere allo scontro. Al momento, non sappiamo con certezza quale sarà il destino di tutti i Vendicatori nel film dei fratelli Russo. In un’intervista a MTV, tuttavia, Joe Russo ha anticipato che il pubblico dovrebbe essere preparato all’impatto emozionale del film. Come spiegato da Russo:

Credo che i fan dovrebbero prepararsi a delle imprese molto intense in questo film. […] Credo che tutto debba arrivare a un culmine finale per dare valore al resto.

Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, si è limitato a dichiarare che nel film sarà presente uno spettro completo di emozioni, dall’umorismo alla capacità di commuovere il pubblico:

Sarà molto emozionale per varie ragioni. Come cerchiamo di fare con tutti i nostri film, vogliamo che ci siano risate, cuore e umorismo. Infinity War ha tutto.

Sul tono del film e circa il metodo di lavoro adottato per dare vita a una storia di ampio respiro, Russo ha spiegato:

Io e mio fratello usiamo altri film come punti di riferimento. A volte, quando c’è tantissima gente al lavoro su uno di questi film, è semplicemente fantastico mostrare delle sequenze di altri lavori o parlare di un film che tutti conoscono per far capire che tipo di tono, di tematica o di atmosfera vuoi inserire. Da un punto di vista strutturale, per il nuovo Avengers abbiamo usato gli heist movie degli anni 90, in modo che nel film ci sia un vero e proprio senso di “urgenza”. Penso sia un elemento in grado di aggiungere un ulteriore livello di emozione e di implacabilità al ritmo del film, che conterrà molte storie diverse pronte a convergere in un climax.

Circa il supervillain del film, Russo è stato molto diretto:

L’ambizione per questo film è incredibilmente alta. Volevo trasformare Thanos nel Darth Vader di una nuova generazione. È un personaggio incredibilmente intenso. È sociopatico, non fa prigionieri. Credo proprio che il pubblico debba prepararsi.

Qui di seguito parte delle interviste a Feige e Russo:

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Fonte: CBM, CB (1), (2), ScreenRant