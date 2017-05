Fortunata, la videorecensione e il podcast

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È uscito sabato nei cinema italiani, il film di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca, Alessandro Borghi e Stefano Accorsi presentato a Cannes.

Noi proprio a Cannes abbiamo incontrato sia Castellitto che i protagonisti, mentre oggi tocca alla videorecensione che trovate subito sotto la sinossi ufficiale.

Il film racconta la storia di Fortunata (Jasmine Trinca) una giovane madre con un matrimonio fallito alle spalle e una bambina di otto anni. Fortunata ha una vita affannata, fa la parrucchiera a domicilio, parte dalla periferia dove abita, attraversa la città, entra nelle case benestanti e colora i capelli delle donne e allo stesso tempo combatte quotidianamente con determinazione per conquistare il proprio sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità. Fortunata sa che per arrivare fino in fondo ai propri sogni bisogna essere fermi: ha pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha considerato la variabile dell’amore, l’unica forza sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza. Anche perché, forse per la prima volta, qualcuno la guarda per la donna che è e la ama veramente.