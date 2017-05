Gold – la Grande Truffa, la videorecensione

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Esce giovedì nei cinema italiani, il film diretto dainterpretato da Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell ed Edgar Ramirez.

Ce ne parla Francesco Alò in una nuova videorecensione che trovate subito sotto la sinossi ufficiale:

Il film si basa su una storia veramente accaduta nel 1993 e racconta lo scandalo in cui fu coinvolta la Bre-X Minerals Ltd. fondata da David Walsh. Su consiglio del geologo John Felderhof, Walsh comprò un terreno nella giungla del Borneo in Indonesia, vicino al fiume Busang, per estrarre un deposito d’oro. Inizialmente si stimò la presenza di circa 2 milioni d’oro all’oncia. Nel 1995 la stima raggiunse i 30 milioni, 60 nel 1996 e 70 nel 1997. Di conseguenza le azioni della compagnia raggiunsero un prezzo record e una capitalizzazione di mercato di 4,4 miliardi di dollari americani, che oggi al netto dell’inflazione corrisponderebbero a 6,5 miliardi. Quando fu scoperto che i campioni trovati erano in realtà stati coperti con della polvere d’oro e tutti i dati erano una frode, la compagnia andò in bancarotta nel 1997.