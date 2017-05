Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Esce giovedì nei cinema italiani, il film di Zach Braff con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin.

Ce ne parla Francesco Alò in una nuova videorecensione che trovate subito sotto la sinossi ufficiale:

Freeman, Caine, e Arkin interpretano tre pensionati amici da una vita, Willie, Joe e Al, che decidino di abbandonare per la prima volta la retta via quando vedono i loro fondi pensione andare in fumo. Furiosi per non poter pagare i conti e preoccupati per il futuro delle loro famiglie, decidono di vendicarsi della banca che si è dileguata con i loro soldi.