Arriva oggi al cinema Sicilian Ghost Story, il film scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, da oggi al cinema.

Qui di seguito, dopo la sinossi, trovate la videorecensione e la versione podcast a cura di Francesco Alò.

In un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco, Giuseppe, un ragazzino di tredici anni, scompare. Luna, una compagna di classe innamorata di lui, non si rassegna alla sua misteriosa sparizione. Si ribella al clima di omertà e complicità che la circondano e pur di ritrovarlo, discende nel mondo oscuro che lo ha inghiottito e che ha in un lago una misteriosa via d’accesso. Solo il loro indistruttibile amore le permetterà di tornare indietro.