Sing, la videorecensione

Esce domani 4 gennaio, il nuovo film della Illumination Entertainment scritto e diretto da(Guida Galattica per Autostoppisti).

Ce ne parla Francesco Alò in una nuova videorecensione che trovate subito sotto la sinossi ufficiale:

Ambientato in un mondo come il nostro, ma interamente abitato da animali, Sing ruota attorno a Buster, un Koala proprietario di un teatro caduto in disgrazia dopo diversi successi teatrali passati. Ma Buster è un ottimista e ha un’ultima possibilità per dar vita alla più grande competizione canora del mondo. Cinque i concorrenti pronti a sfidarsi: il topo Mike; Meena, una timida elefantina con il terrore del palcoscenico; Rosita, una maialina che deve tenere a bada 25 figli; il gorilla gangster Johnny; Ash, una porcospina dall’attitudine punk­rock.