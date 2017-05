Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Francesco Alò ci parla di, il film di Daniele Vicari con Isabella Ragonese, Eva Grieco, Paola Tiziana Cruciani, Giulia Anchisi e Francesco Montanari.

Trovate la videorecensione subito sotto la sinossi ufficiale:

Storia di sorellanza e solidarietà tra due donne, Eli e Vale, che hanno fatto scelte opposte nella vita. La prima ha poco più di trent’anni, un marito e quattro figli. Vive in una cittadina in provincia di Roma e ogni giorno impiega molto tempo per andare a lavorare in città. Deve fare questa vita perché suo marito ha perso il lavoro. Nonostante la vita dura, Eli non perde mai la gioia di vivere. Vale, stessa età, è una danzatrice e dedica la sua vita all’espressione artistica, è sola e non deve rendere conto a nessuno. A volte, durante il giorno, Vale prende con sé i bambini di Eli e li porta fuori, oppure li aiuta a fare i compiti. Ma l’amore e il desiderio di vivere non possono bastare a lenire la fatica di cui si carica Eli.