Chiaramente è qualcosa di cui sono consapevole ora che sono tornato in questo mondo, dopo aver girato Episodio VII. Sento che dobbiamo avvicinarci a questi film con la stessa eccitazione che avevamo quando eravamo piccoli, amando profondamente ciò che questi film rappresentano. E, allo stesso tempo, dobbiamo portarli verso nuove direzioni, dove non sono stati prima. È questa, in qualche modo, la nostra responsabilità.

Una critica che alcuni fan hanno rivolto adopo l’uscita nelle sale diè stata quella di aver realizzato un film molto simile a. Nel corso di una recente intervista, al regista è stato sottoposto il dubbio di chi teme – per Episodio IX – un ulteriore effetto “già visto” ed eventuali analogie con. Abrams ha ammesso di aver presente la critica che gli è stata rivolta in passato, e di voler consegnare un film che possa portare il franchise su terreni creativamente “inesplorati” all’interno della saga. Come dichiarato da Abrams:

Diretto da J.J. Abrams, già alla regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale americane il 20 dicembre 2019.

