tempo di lettura 2'

Che, dopo il sorprendente successo mondiale, fosse pronto a debuttare benissimo anche in Italia era abbastanza scontato, ma in pochi si aspettavano un esordio come quello che ha avuto al box-office italiano giovedì. L’horror di, infatti, ha raccolto la bellezza di 1.1 milioni di euro (con una media di oltre 1.900 euro in poco meno di 600 sale monitorate). Si tratta di uno dei migliori esordi dell’anno, il migliore per un non sequel uscito in un giorno feriale. La cifra include le anteprime di mezzanotte, e sarà interessante capire come reggerà il titolo oggi e nel weekend, perché molti appassionati potrebbero essersi recati al cinema il primo giorno.

Il successo di It darà senza dubbio nuovo slancio al botteghino italiano, che nelle ultime settimane è stato in forte difficoltà. Molto staccati, comunque, gli altri titoli della classifica giovedì. Blade Runner 2049, al secondo posto, incassa 66mila euro e sale a 4.2 milioni complessivi, mentre al terzo posto L’Uomo di Neve raccoglie 55mila euro e sale a 1.2 milioni complessivi. Apre al quarto posto Brutti e Cattivi: 30mila euro per la pellicola presentata a Venezia, che però potrebbe riconquistare posizioni durante il weekend. Al quinto posto apre Monster Family, con 27mila euro e anche in questo caso la ‘promessa’ di crescere durante il weekend.

Sesta posizione per La Battaglia dei Sessi, con 20mila euro, mentre al settimo posto Nove Lune e Mezza incassa 19mila euro e sale a mezzo milione complessivo: entrambi i titoli hanno una media inferiore ai 100 euro. Da notare al nono posto Loving Vincent, che continua a essere distribuito in una manciata di sale e a portare a casa ottimi risultati (14mila euro con una media di oltre 900 euro, la seconda della classifica). Chiude la top-ten Nemesi, che apre con quasi 14mila euro.