Intervistato dall’Hollywood Reporter,, regista di, ha confermato che, al momento, non è previsto alcun suo coinvolgimento nei lavori di. Al nono episodio della saga, com’è noto, è oggi legato il nome di, che ha sostituitoalla regia tornando a dirigere uno Star Wars dopo l’esperienza de

Come spiegato da Johnson:

Al terzo film [della trilogia VII – VIII – IX] sta lavorando J.J. Abrams, Io non sono coinvolto. Saranno loro a scrivere la loro storia, in continuità con ciò che abbiamo fatto noi con il nostro film.

Come vi abbiamo riportato in precedenza, Abrams ha intenzione di adottare un approccio diverso, per il nono episodio, rispetto a quello adottato in precedenza. Come dichiarato dal regista de Il Risveglio della Forza, proprio in merito alla volontà di girare un film diverso dal settimo episodio:

Chiaramente è qualcosa di cui sono consapevole ora che sono tornato in questo mondo, dopo aver girato Episodio VII. Sento che dobbiamo avvicinarci a questi film con la stessa eccitazione che avevamo quando eravamo piccoli, amando profondamente ciò che questi film rappresentano. E, allo stesso tempo, dobbiamo portarli verso nuove direzioni, dove non sono stati prima. È questa, in qualche modo, la nostra responsabilità.

