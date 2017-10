Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È arrivato il momento di capire che la performance capture è una tecnologia, non un genere di recitazione. La recitazione è la recitazione e sempre più attori di elevata caratura come Steve Zahn e Karin Konoval, entrambi nell’ultimo The War – Il Pianeta delle Scimmie, o Mark Rylance per Il GGG, stanno salendo a bordo, poi ci sono un sacco di interpreti nei film Marvel… come Tom Hardy che interpreterà un nuovo personaggio in performance capture. Tutto ruota intorno alla domanda “Qual è la vera natura della recitazione?” e non c’è davvero differenza fra interpretare un personaggio con addosso un costume o del make up o una tuta con dei sensori. È un concetto molto semplice.