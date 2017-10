tempo di lettura 1'

Nonostante l’uscita in pompa magna di, è ancora IT a mantenersi in testa al box-office italiano mercoledì. L’horror della Warner Bros. continua a battere cassa negli infrasettimanali dopo l’ottimo weekend d’esordio. Ieri ha incassato ben 555mila euro, salendo a 8.3 milioni di euro complessivi.

Apre al secondo posto Thor: Ragnarok, con un risultato comunque soddisfacente per la saga: 518mila euro e la miglior media per sala, sostanzialmente in linea con quanto aveva incassato Thor: the Dark World nel suo giorno d’apertura (ma aveva debuttato al primo posto).

Terza posizione per La Forma della Voce, che incassa 178mila euro e sale a 336mila euro complessivi. Tutti e tre i film del podio ieri hanno ottenuto una media copia superiore ai mille euro, un evento più unico che raro negli ultimi tempi in un giorno infrasettimanale non festivo.

Segue, molto distante, Blade Runner 2049, che al quarto posto incassa 39mila euro e sale a 4.9 milioni complessivi. Chiude la top-five L’Uomo di Neve, con 32mila euro e 1.9 milioni complessivi.