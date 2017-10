tempo di lettura 2'

Ricordate i due cortometraggi con Thor e il suo compagni di stanza Derryl?

Nel primo mockumentary girato da Taika Waititi e diffuso in occasione dell’arrivo in home video di Captain America: Civil War, il regista di Thor: Ragnarok ci mostrava cosa avesse fatto Thor dopo gli eventi di Age of Ultron e durante quelli di Civil War.

Poi, in occasione dell’arrivo in home video di Doctor Strange, i Marvel Studios avevano diffuso il secondo capitolo delle singolari avventure del Dio del Tuono.

Il terzo capitolo, a giudicare dalle parole di Jeff Goldblum, arriverà molto presto: l’attore ha già girato un corto in cui il Gran Maestro incontrerà Derryl.

Ecco le sue parole a Radio Times:

Ho girato una cosina con Taika, con un compagno di stanza in Australia. Mi presento a casa sua, busso alla parola e mi stabilisco nel piccolo appartamento. E poi inizio a ordinare cibo d’asporto con tutti i prodotti locali.

Resta solo da capire in quale occasione verrà diffuso, vi terremo aggiornati! Ecco intanto i due video per fare un ripasso:

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.