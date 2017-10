tempo di lettura 3'

Manca meno di un mese all’uscita diche uscirà sostanzialmente in day-and-date in tutto il mondo il 16 e il 17 novembre (unica eccezione il Giappone, dove aprirà il 23 novembre).

Deadline e Forbes hanno pubblicato i primi dati sul tracking Nordamericano, con la seconda testata citata che tende a fornire un quadro potenzialmente più fosco per le performance commerciali del blockbuster Warner.

Blockbuster che, secondo queste prime proiezioni degli analisti esterni alla major, dovrebbe esordire negli USA e in Canada con un box office compreso fra i 110 e i 120 milioni di dollari. Ovviamente il dato potrà variare mano a mano che ci avvicineremo alla release del cinecomic. Deadline fa anzi notare che l’attenzione del pubblico americano verso Thor: Ragnarok, che debutterà la prossima settimana nel mercato preso in esame, potrebbe momentaneamente aver concentrato su di sé l’interesse del pubblico.

Tornando a Justice League, se la cifra verrà confermata, si porrà al di sopra dei 103.2 milioni di dollari di Wonder Woman, ma ben al di sotto delle opening di Batman V Superman (166 milioni di $), dell’Uomo d’Acciaio (116 milioni) e dell’altro ensemble movie della DC, Suicide Squad (133 milioni di $). Forbes sottolinea che ciò non dovrebbe preoccupare più di tanto la Warner, nonostante il paradosso di vedere le punte di diamante della scuderia DC guadagnare meno di una pellicola come Suicide Squad popolata da personaggi di certo meno popolari (a eccezione di Joker e Harley Quinn). Questo perché le previsioni, per loro stessa natura, possono essere sia confermate che smentite da quello che sarà poi il risultato effettivo (si vedano i casi di Logan – The Wolverine o il già citato Wonder Woman che hanno superato ampiamente le proiezioni o quello di Blade Runner 2049 che, purtroppo per la Sony e la Warner, le ha disattese). Ma soprattutto perché sarà interessante verificare la tenuta di Justice League nella settimana del Giorno del Ringraziamento che cade nella successiva alla data di uscita. Giornate in cui, smaltiti i pasti a base di tacchino, le famiglie americane sono solite riversarsi nelle sale cinematografiche.

Ovviamente vi terremo aggiornati…

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.