tempo di lettura 1'

Continua a essere sottile la distanza tra i primi due titoli in classifica al box-office italiano, ma venerdì è stato ancoraa spuntarla, incassando 568mila euro e salendo a ben 9.3 milioni complessivi. Subito sotto troviamo, con 528mila euro e 1.4 milioni in tre giorni: entrambe le pellicole hanno una media di circa mille euro per sala, tre volte più alta di quella di altre nuove uscite del weekend. I due film hanno una distanza inferiore ai 100mila euro negli incassi combinati di giovedì e venerdì, e si sfideranno per la vittoria nel weekend: oggi scopriremo seriuscirà nel sorpasso.

Al terzo posto La Ragazza nella Nebbia incassa 125mila euro, portandosi a quasi 200mila euro in due giorni, mentre al quarto posto Vittoria e Abdul raccoglie 112mila euro salendo a 177mila euro complessivi. Quinta posizione per Terapia di Coppia per Amanti, con 103mila euro e un totale di 159mila euro in due giorni.

L’altra nuova uscita del weekend, Vampiretto, rimane al decimo posto con 16mila euro e 25mila euro in due giorni.