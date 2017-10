tempo di lettura 3'

Se si pensa alla motion (o performance) capture, il primo nome a venire quasi in automatico in mente è quello dell’inglese, attore che ha reso propria questa tecnologia regalandoci le superbe interpretazioni dinella saga dee di Cesare nei nuovi episodi de

Ed è proprio “per colpa” di un video pubblicato da Wired in cui si parla dell’evoluzione della motion capture che si è creato un piccolo “caso” su Twitter. Sulla piattaforma social viene contestato a Andy Serkis di aver dimenticato il ruolo svolto in materia da Ahmed Best, l’interprete di Jar Jar Binks in Star Wars – Episodio I: La Minaccia Fantasma. E in effetti, per quanto il Gungan sia finito per essere detestato dalla maggior parte del fandom di Guerre Stellari, tanto da aver portato lo story group della Lucasfilm a relegarlo a una fine che definire ingloriosa è dir poco, il personaggio ha effettivamente rappresentato un momento pionieristico per la tecnologia che stiamo prendendo in esame.

E quando gli è stata fatta notare la cosa su Twitter, Best ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa con una serie di Tweet che trovate qua sotto preceduti dalla nostra traduzione:

1 Thread: grazie per l’affetto che ho ricevuto oggi, specie dai fan di Star Wars. Jar Jar è più importante del sottoscritto o della mia performance. Così come noi attori 2 siamo in prima linea quando si tratta del successo o del fallimento dei personaggi che interpretiamo, quello che conta maggiormente è il compimento 3 del lavoro fatto per portarlo sullo schermo. Jar Jar è stato fondamentale per la creazione del flusso di lavoro, del processo realizzativo, una vera e propria cartina al tornasole per tutti i personaggi in CG odierni fin 4 dai giorni in cui lo stesso codice veniva scritto in tempo reale mentre mi muovevo. Negare a Jar Jar il proprio posto nella storia del cinema significa 5 negare il rispetto alle centinaia di tecnici dei VFX, animatori, programmatori e produttori che l’hanno creato. Gente come John Knoll, Rob Coleman e tanti altri 6 con i quali ho lavorato per due anni dopo che la sessione di riprese principali era terminata. C’è una battuta che 7 sono solito fare su questo tema, ovvero che Jar Jar ha camminato affinché Gollum potesse correre. Gollum ha corso affinché i Na’vi potessero volare. Grazie per avermi sollevato quest’oggi.

A seguire i tweet di Ahmed Best, preceduti da quello che ha dato il via a tutto:

The erasure of @ahmedbest‘s pioneering work as Jar Jar Binks from this “history of motion caputure” is at best revisionist, possibly racist. https://t.co/ovEM5rIr1x — 140 and life to go (@aram) 26 ottobre 2017

