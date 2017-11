Spoiler

Sin dalle riprese disapevamo della presenza nel film di alcuni cammeo eccellenti, in particolare Sam Neill aveva confermato di essere stato sul set e aver girato una scena.

Tuttavia, i cammeo in questione non sono evidentissimi, anche perché non tutti i nomi degli attori sono presenti nei titoli di coda. Si tratta dei tre attori che, ad Asgard, interpretano Loki, Thor e Odino in uno spettacolino davanti a un Odino che, in realtà, è Loki sotto mentite spoglie. Loki è interpretato da Matt Damon, Thor da Luke Hemsworth (fratello maggiore di Chris) e Odino da Sam Neill.

Ora Taika Waititi rivela a Entertainment Weekly come sono stati coinvolti i tre attori, in particolare Matt Damon:

Beh, Matt e Chris Hemsworth sono amici di lunga data, stavamo cercando qualcuno che interpretasse Loki, Loki aveva scritto uno spettacolo teatrale sulla sua morte e voleva essere interpretato da una stella del teatro Asgardiano.

Ottenere Luke Hemsworth è stato semplice, vista la parentela con Chris, mentre Sam Neill aveva lavorato a Selvaggi in Fuga di Waititi.

In compenso, Kevin Feige ha confermato che in un primo momento si prevedeva la comparsa di Beta Ray Bill nel film, un cammeo che è stato cancellato all’ultimo:

Doveva comparire Beta Ray Bill, ma era una comparsata talmente veloce che ci sarebbero state le stesse lamentele che ci sono ora per la sua assenza. Non gli rendeva giustizia. Se non puoi rendere giustizia, allora fallo un’altra volta.

C’è quindi la speranza di un cammeo, o qualcosa di più grande, più avanti…

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.