Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill torna a parlare del passato di Luke Skywalker

tempo di lettura 2'

Non è importante per la storyline di questo film, ma ho illustrato a Rian Johnson alcune delle mie idee, per essere sicuro di non avere eventuali convinzioni che mi avrebbero potenzialmente allontanato da quello che è il ritratto di Luke in questo film.

Non è la prima volta cheparla del passato di Luke Skywalker (nello specifico, del tempo intercorso tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza). E non è la prima volta che l’attore dichiara di aver creato, nella sua mente, una vera e propria “backstory” funzionale alla sua interpretazione ne. Come Hamill ha già avuto modo di dichiarare, le vicende degli ultimi anni di Luke, nell’ottavo film di Star Wars, avranno un’importanza relativa:

Nel trailer, com’è noto, sentiamo dalla voce di Luke che il tempo dei Jedi è destinato a finire. Come spiegato da Hamill:

Sono certo che quella battuta sia stata uno shock per il pubblico, potete quindi immaginare come mi senta io! È un enorme cambiamento per un personaggio che una volta era un simbolo di speranza e di ottimismo. È una svolta radicale, quella di mollare tutto ciò in cui si è sempre creduto. Tutto il film è imperniato su questo tipo di svolte, ma dovrete vederlo per capire davvero di cosa stiamo parlando!

Cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da Luke ne Gli Ultimi Jedi? Ditecelo nei commenti!

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: Disney Insider (via CB)