La Lucasfilm e la Disney hanno affidato ail futuro di

Il regista e sceneggiatore di Star Wars: Gli Ultimi Jedi creerà una trilogia di film che avrà una storia completamente nuova, personaggi e ambientazioni originali. Johnson scriverà e dirigerà il primo film, e lo produrrà assieme a Ram Bergman.

La notizia è stata data da Bob Iger della Disney alla platea di analisti radunati per discutere dei risultati annuali e trimestrali della compagnia (incontro nel quale è stata annunciata anche la prima serie live action di Star Wars). Per ora non sappiamo nulla di più, se non che questa nuova trilogia arriverà inevitabilmente dopo il 2019, quando uscirà Star Wars IX (non più diretto da Colin Trevorrow, ma nuovamente da JJ Abrams).

Nel comunicato sul sito ufficiale di Star Wars leggiamo:

La Lucasfilm è entusiasta di annunciare che Johnson creerà una nuova trilogia di Star Wars, scrivendo e dirigendo il primo film, producendolo insieme a Ram Bergman. Come sceneggiatore e regista di Gli Ultimi Jedi, Johnson ha concepito e realizzato un film molto potente del quale la Lucasfilm e la Disney sono immensamente fieri. Nel creare questa nuova trilogia, che sarà separata dalla saga episodica degli Skywalker, Johnson presenterà al mondo nuovi personaggi da un angolo della galassia che Star Wars non ha mai esplorato prima. “Abbiamo adorato tutti lavorare con Rian in Gli Ultimi Jedi,” ha commentato Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm. “È una forza creativa, e guardarlo creare il film dall’inizio alla fine è stata una delle grandi gioie della mia vita. Rian farà grandi cose con la tela bianca di questa nuova trilogia”. “È stato fantastico collaborare con la Lucasfilm e la Disney a Gli Ultimi Jedi,” ha aggiunto Johnson insieme a Bergman. “Star Wars rappresenta la più grande mitologia moderna, e ci sentiamo molto fortunati ad aver contribuito ad essa. Non vediamo l’ora di continuare con questa nuova seria di film”.

