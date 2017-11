tempo di lettura 1'

Durante il junket di Coco CinemaBlend ha avuto modo di parlare cona proposito di, l’atteso film diin arrivo nelle sale il prossimo agosto.

Secondo l’attore il film sarà tanto divertente quanto letale:

Questa è una storia interessante. Non l’ho ancora visto ma sarà divertente. I ragazzi. L’umorismo. Una cosa enorme, enorme. Voglio dire, sono rimasto shoccato perché sai, è un franchise davvero intenso, e lo è ancora. Shane Black è uno sceneggiatore incredibilmente dotato ed anche un grande regista, così ha finito per unire insieme un incredibile gruppo e quando sono arrivato sul set aveva già iniziato a lavorare da tre mesi erano tutti davvero uniti.

L’attore ha poi anche confermato le piccole anticipazioni della trama già fornite qualche settimana fa da Thomas Jane (qui tutti i dettagli). I protagonisti si ritroveranno divisi in tre gruppi per dare la caccia ai Predator:

È pazzesco. È così folle. Sono molto eccitato e non so cosa succederà. Ho una buona sensazione comunque. Voglio dire, è molto divertente ed anche letale come i Predator.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Il film approderà nelle sale americane il 3 agosto 2018.