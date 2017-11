tempo di lettura 2'

Mentre si restringe la rosa dei candidati alla distribuzione del nono film didopo che lo storico accordo con la The Weinstein Company è saltato , emergono nuovi dettagli sul progetto.

Deadline rivela infatti che Tom Cruise è nella shortlist per far parte del cast (assieme a nomi non ancora confermati come Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie), e che David Heyman (produttore di Harry Potter, Gravity, Paddington e Animali Fantastici) sarà il principale produttore del film (prendendo il posto proprio di Harvey Weinstein). Sarà il suo primo progetto con Tarantino, e visto lo stretto rapporto che lo lega alla Warner Bros. non stupisce che la major sia finalista insieme a Sony e Paramount nella grande asta per i diritti del film.

In particolare, dopo aver letto la sceneggiatura negli uffici della WME, per convincere il regista la Warner avrebbe fissato un incontro presso i propri studi a Burbank allestiti per l’occasione con automobili d’epoca (il film sarà ambientato alla fine degli anni sessanta) e con il vecchio logo della major. Le richieste di Tarantino sarebbero ingenti: un budget vicino ai 100 milioni di dollari, l’ultima parola sul montaggio (il cosiddetto “final cut”), una percentuale sugli incassi (non sui profitti) e un rating R. L’intenzione del regista è quella di andare sul set nel 2018 e far uscire il film nel 2019.

Intanto si chiarisce maggiormente anche il contenuto del film. Secondo Indiewire, il regista stesso avrebbe spiegato che non sarà incentrato sull’assassino Charles Manson, ma sul periodo in cui operò: tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta. Il sito sottolinea infatti che “sarebbe come dire che Bastardi Senza Gloria è un film su Adolf Hitler, quando in realtà il leader nazista compare solo in un paio di scene”. L’idea è quindi che si tratti di una vicenda più ampia ambientata nella Los Angeles nel 1969, nel contesto in cui avvennero gli omicidi perpetrati da Manson.

Vi terremo aggiornati, intanto diteci cosa ne pensate nei commenti!